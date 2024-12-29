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UFC назвали Перейру лучшим бойцом года. Холлоуэй – второй, на третьем месте – Порье

UFC назвали Алекса Перейру лучшим бойцом 2024 года.

На второе место по итогам года промоушен поставил экс-обладателя пояса BMF Макса Холлоуэя.

Третья строчка у Дастина Порье. Четвертый – Шон О’Мэлли, пятый – Джон Джонс.

Порье назвал нокаут года: «Топурия стал первым, кто посадил Холлоуэя на задницу

ММА-премия ESPN 2024 года: Перейра − боец года, Холлоуэй − нокаут года, дю Плесси − сабмишен года

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
logoUFC
logoMMA
logoАлекс Перейра
logoМакс Холлоуэй
logoШон О'Мэлли
logoДжон Джонс
logoДастин Порье
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