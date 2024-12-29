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Мераб Двалишвили: «Я мог бы выиграть президентские выборы в Грузии, серьезно. Но держусь подальше от политики, потому что там много грязи и драмы»

Мераб Двалишвили считает, что мог бы выиграть президентские выборы в Грузии.

«Думаю, если я сейчас стану участвовать в президентских выборах, то могу стать президентом Грузии. Серьезно. Но я держусь подальше от политики, потому что там много грязи и драмы. Не хочу туда соваться. Хочу заниматься тем, что умею и знаю – боями», – заявил чемпион UFC Мераб Двалишвили.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
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