Сэндхаген болеет за Нурмагомедова в бою с Двалишвили: «Мераб ведет себя нелепо. Я в команде Умара»
«Думаю, что Умар скорее всего победит. Просто не вижу способа победить для Мераба. Не думаю, что он сможет пробить Нурмагомедова, повалить и контролировать его, как ему это удавалось с О’Мэлли.
Думаю, что Умар защитится от его ударов, будет удерживать бой в стоке − ребят, этот парень просто снайпер.
Люди не понимают, насколько он быстр и хорош. Его удары прилетают из ниоткуда. Бой с Мерабом станет для него отличным шансом показать себя.
И раз уж Мераб наговорил столько дерьма, то я хочу увидеть, как он получит по заслугам от парня, который так и не смог меня забороть.
Но Мераб продолжает говорить, что я был подарком для Нурмагомедова. Так что я теперь в команде Умара. Мераб ведет себя нелепо», − сказал боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген.
Напомним, что бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января в Лос-Анджелесе.
Хабиб − о поведении Мераба: «Это его проблема. В начале карьеры он вел себя хорошо, но теперь не справляется»
Хабиб − о бое титульном шансе для Умара: «Потому что у него 18-0 и шесть побед в UFC, а не из-за родства со мной»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий