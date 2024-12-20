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Сэндхаген болеет за Нурмагомедова в бою с Двалишвили: «Мераб ведет себя нелепо. Я в команде Умара»

Кори Сэндхаген болеет за Умара Нурмагомедова в бою с Мерабом Двалишвили.

«Думаю, что Умар скорее всего победит. Просто не вижу способа победить для Мераба. Не думаю, что он сможет пробить Нурмагомедова, повалить и контролировать его, как ему это удавалось с О’Мэлли.

Думаю, что Умар защитится от его ударов, будет удерживать бой в стоке − ребят, этот парень просто снайпер.

Люди не понимают, насколько он быстр и хорош. Его удары прилетают из ниоткуда. Бой с Мерабом станет для него отличным шансом показать себя.

И раз уж Мераб наговорил столько дерьма, то я хочу увидеть, как он получит по заслугам от парня, который так и не смог меня забороть.

Но Мераб продолжает говорить, что я был подарком для Нурмагомедова. Так что я теперь в команде Умара. Мераб ведет себя нелепо», − сказал боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген.

Напомним, что бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова состоится 19 января в Лос-Анджелесе.

Хабиб − о поведении Мераба: «Это его проблема. В начале карьеры он вел себя хорошо, но теперь не справляется»

Хабиб − о бое титульном шансе для Умара: «Потому что у него 18-0 и шесть побед в UFC, а не из-за родства со мной»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Middle Easy
UFC 311
logoMMA
logoКори Сэндхаген
легчайший вес
logoМераб Двалишвили
logoУмар Нурмагомедов
logoUFC
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