Мераба не пустили в зал UFC PI из-за тренировки Умара: «19 января его никто не защитит от меня»
Мераб Двалишвили заявил, что его не пустили в зал UFC PI в Лас-Вегасе.
«Я нахожусь перед зданием UFC PI, и охрана не пускает меня внутрь, потому что там находился Умар Нурмагомедов. Охранники защищают его.
Не волнуйтесь ребята. Я не собираюсь избивать его до боя. А вот 19 января – другое дело. Я не могу попасть в здание PI, чтобы залечить старые травмы, дать пару автографов, пообедать друзьями. Какого черта?
Я изобью Умара из-за всего этого неуважения, этой лжи, которую он нес. Не убегай, Умар. Сегодня ты под защитой. Не волнуйся, до боя я тебя не трону, но 19 января тебя никто не защитит», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
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