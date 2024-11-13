Павлович показал, как сорвал с цепи боксерский мешок на тренировке: «Подготовка идет полным ходом»
Сергей Павлович опубликовал видео тренировки.
«Подготовка идет полным ходом», – подписал видео тяжеловес UFC Сергей Павлович, который в феврале-2025 подерется с Жаирзиньо Розенстрайком. Напомним, что в последних двух боях Павлович проиграл Тому Аспиналлу и Александру Волкову.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Сергея Павловича
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