Павлович показал, как сорвал с цепи боксерский мешок на тренировке: «Подготовка идет полным ходом»

Сергей Павлович опубликовал видео тренировки.

«Подготовка идет полным ходом», – подписал видео тяжеловес UFC Сергей Павлович , который в феврале-2025 подерется с Жаирзиньо Розенстрайком . Напомним, что в последних двух боях Павлович проиграл Тому Аспиналлу и Александру Волкову.

Джонс считает, что тяжелому дивизиону не нужен временный титул: «Единственная причина, почему он был введен – моя травма»

Павлович – о бое с Розенстрайком: «Следим за новостями, скоро веселье»