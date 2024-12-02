Камил Гаджиев: «Немков должен продолжить карьеру в UFC»
Камил Гаджиев считает, что Вадим Немков должен продолжить карьеру в UFC.
«Думаю, Вадим продолжит карьеру в UFC. Это было бы логично, сам Вадим об этом говорил. Если ты не дрался в UFC, если ты там себя не проверил, ты не можешь считаться топом в полном смысле слова», – сказал промоутер Камил Гаджиев.
Вадим Немков подерется с хорватом Анте Делией 25 января на турнире PFL в Дубае (ОАЭ). Последний бой Немков провел в феврале 2024 года, победив американца Бруно Каппелоццу.
Вадим Немков: «Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. В Гран-при PFL я участвовать не хочу»
Немков – о будущем в PFL: «Важно, с какой периодичностью я буду драться. Если с такой же, как сейчас, то это неинтересно. Готов биться трижды в год»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
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