Камил Гаджиев: «Немков должен продолжить карьеру в UFC»

Камил Гаджиев считает, что Вадим Немков должен продолжить карьеру в UFC.

«Думаю, Вадим продолжит карьеру в UFC. Это было бы логично, сам Вадим об этом говорил. Если ты не дрался в UFC, если ты там себя не проверил, ты не можешь считаться топом в полном смысле слова», – сказал промоутер Камил Гаджиев.

Вадим Немков подерется с хорватом Анте Делией 25 января на турнире PFL в Дубае (ОАЭ). Последний бой Немков провел в феврале 2024 года, победив американца Бруно Каппелоццу.

Вадим Немков: «Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. В Гран-при PFL я участвовать не хочу»

Немков – о будущем в PFL: «Важно, с какой периодичностью я буду драться. Если с такой же, как сейчас, то это неинтересно. Готов биться трижды в год»