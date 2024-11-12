Джонс считает, что тяжелому дивизиону не нужен временный титул: «Единственная причина, почему он был введен – моя травма»
«Временного титула не должно было быть изначально. Единственная причина, по которой был проведен бой за пояс, – моя травма.
Им было нужно сохранить статус турнира в Мэдисон-сквер-гарден. Но Аспиналл и Сергей вообще не должны были драться за пояс.
Они просто должны были заменить меня и Миочича в мейн-ивенте. Временный титул был преждевременным, кучу людей запутали», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Изначально в главном бою турнира UFC 295 должны были подраться Джон Джонс и Стипе Миочич, но из-за травмы Джонса турнир возглавили Алекс Перейра и Иржи Прохазка, а Том Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича в соглавном событии и стал временным чемпионом в тяжелом весе.
Джон Джонс – фанатам: «Говорите про меня, что хотите. Я уже не в старшей школе. Взрослый человек гонится за своими мечтами»
Даниэль Кормье: «Не думаю, что Джонс боится Аспиналла. Полагаю, что риск поражения не стоит того»
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