Павлович показал видео борцовской тренировки: «Продолжаем упорно набирать обороты»

Сергей Павлович тренирует борьбу к бою с Жаирзиньо Розенстрайком.

«Продолжаем упорно набирать обороты», – подписал пост в телеграм-канале Сергей Павлович .

Напомним, что 1 февраля Сергей Павлович подерется на турнире UFC Fight Night 250 с Жаирзиньо Розенстрайком .

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