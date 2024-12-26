Павлович показал видео борцовской тренировки: «Продолжаем упорно набирать обороты»
Сергей Павлович тренирует борьбу к бою с Жаирзиньо Розенстрайком.
«Продолжаем упорно набирать обороты», – подписал пост в телеграм-канале Сергей Павлович.
Напомним, что 1 февраля Сергей Павлович подерется на турнире UFC Fight Night 250 с Жаирзиньо Розенстрайком.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Сергея Павловича
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