Фрэнк Уоррен: «Какой-то журналист сказал, что Фьюри сильно задрал шорты. Идиот ничего не знает о боксе»
Фрэнк Уоррен высказался о расположении шорт Фьюри в бою с Усиком.
«Какой-то журналист сказал, что Фьюри задрал шорты под соски. Это ахинея. Рефери зашел в раздевалку перед боем. То, как он их носил, было по правилам. Вы слышали хоть одну жалобу со стороны Усика? Ни одной. Какой-то идиот, который ничего не знает о боксе, сказал это», – сказал Фрэнк Уоррен.
22 декабря Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику единогласным решением судей.
Фьюри – это уже диагноз. Почему он так плохо выглядел с Усиком?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BoxNation
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