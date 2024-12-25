Майкл Биспинг: «Фьюри был справедливо побежден лучшим боксером поколения»
Майкл Биспинг прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.
«Тайсон был честно и справедливо побежден лучшим боксером поколения. Усик нанес больше ударов и больше контролировал ринг. Фьюри может быть доволен своим выступлением, но этого не хватило», – сказал Майкл Биспинг.
22 декабря Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику единогласным решением судей.
Фьюри – это уже диагноз. Почему он так плохо выглядел с Усиком?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bjpenn.com
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