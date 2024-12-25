Чисора поздравил Усика с победой над Фьюри: «Когда прилетишь в Лондон, приглашу тебя поужинать»

Дерек Чисора поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.

«Как ты, брат? Поздравляю. Прекрасная работа. Когда прилетишь в Лондон, приглашу тебя поужинать», – сказал Дерек Чисора .

Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей.

Чисора выложил Усика в образе Хитмэна и побежденных им тяжеловесов: «Мы облажались?»