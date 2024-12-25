  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Чисора поздравил Усика с победой над Фьюри: «Когда прилетишь в Лондон, приглашу тебя поужинать»
0

Чисора поздравил Усика с победой над Фьюри: «Когда прилетишь в Лондон, приглашу тебя поужинать»

Дерек Чисора поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.

«Как ты, брат? Поздравляю. Прекрасная работа. Когда прилетишь в Лондон, приглашу тебя поужинать», – сказал Дерек Чисора.

Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей.

Чисора выложил Усика в образе Хитмэна и побежденных им тяжеловесов: «Мы облажались?»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing King Media
logoТайсон Фьюри
logoбокс
Усик – Фьюри
logoАлександр Усик
logoДерек Чисора
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Фрэнк Уоррен: «Какой-то журналист сказал, что Фьюри сильно задрал шорты. Идиот ничего не знает о боксе»
3сегодня, 11:30
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2024
93вчера, 07:06
Фьюри – это уже диагноз. Почему он так плохо выглядел с Усиком?
6123 декабря, 05:41
Рекомендуем
Главные новости
Хавьер Мендес: «Алекс Перейра – боец года»
43 минуты назад
Фрэнк Уоррен: «Какой-то журналист сказал, что Фьюри сильно задрал шорты. Идиот ничего не знает о боксе»
3сегодня, 11:30
Глава RCC: «Шара Буллет – один из лучших российских бойцов»
3сегодня, 10:20
Вячеслав Борщев: «Махачев победит Царукяна. У него хорошая стойка и борьба»
сегодня, 08:57
Уоррен – о бое Фьюри – Джошуа: «Я хочу увидеть это, но все зависит от Тайсона»
1сегодня, 08:41
Волкановски назвал топ-5 бойцов UFC: «Адесанья – величайший ударник в истории»
25сегодня, 08:17
Мэнни Пакьяо может провести бой с Марио Барриосом
2сегодня, 07:41
Волкановски – о Перейре: «Нужно удержаться за его ноги и попытаться сделать тейкдаун. Иначе будет больно»
сегодня, 07:27
Хавьер Мендеc: «Махачев способен подняться в средний вес, если захочет»
8сегодня, 07:16
UFC опубликовал постер турнира UFC Saudi Arabia: Адесанья – Имавов, Шара Буллет – Пейдж
5вчера, 18:35Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем