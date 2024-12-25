Чисора поздравил Усика с победой над Фьюри: «Когда прилетишь в Лондон, приглашу тебя поужинать»
Дерек Чисора поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.
«Как ты, брат? Поздравляю. Прекрасная работа. Когда прилетишь в Лондон, приглашу тебя поужинать», – сказал Дерек Чисора.
Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей.
Чисора выложил Усика в образе Хитмэна и побежденных им тяжеловесов: «Мы облажались?»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing King Media
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