Хирн – об Усике: «Величайший боксер в истории. Он победил тройку сильнейших тяжеловесов мира»
Эдди Хирн назвал Александра Усика величайшим боксером в истории.
«Фьюри думал, что сможет победить Усика. Джошуа думал, что возьмет реванш. В соцсетях обсуждают, возможно ли, что Усик – велчайший боксер в истории. Конечно! Это так.
Александр объединил пояса в первом тяжелом весе. Потом ушел в супертяжи, где победил тройку сильнейших: Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Это феноменально. Величайший боксер», – заявил менеджер Эдди Хирн.
Хирн – о поединке Усика и Фьюри: «Я не думаю, что Тайсон победит. Но полагаю, что он может это сделать»
Эдди Хирн: «Фьюри должен дважды подраться с Джошуа в 2025 году»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал iFL TV
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем