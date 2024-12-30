Хирн – об Усике: «Величайший боксер в истории. Он победил тройку сильнейших тяжеловесов мира»

Эдди Хирн назвал Александра Усика величайшим боксером в истории.

«Фьюри думал, что сможет победить Усика. Джошуа думал, что возьмет реванш. В соцсетях обсуждают, возможно ли, что Усик – велчайший боксер в истории. Конечно! Это так.

Александр объединил пояса в первом тяжелом весе. Потом ушел в супертяжи, где победил тройку сильнейших: Тайсона Фьюри , Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа . Это феноменально. Величайший боксер», – заявил менеджер Эдди Хирн .

Хирн – о поединке Усика и Фьюри: «Я не думаю, что Тайсон победит. Но полагаю, что он может это сделать»

Эдди Хирн: «Фьюри должен дважды подраться с Джошуа в 2025 году»