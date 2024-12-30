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Хирн – об Усике: «Величайший боксер в истории. Он победил тройку сильнейших тяжеловесов мира»

Эдди Хирн назвал Александра Усика величайшим боксером в истории.

«Фьюри думал, что сможет победить Усика. Джошуа думал, что возьмет реванш. В соцсетях обсуждают, возможно ли, что Усик – велчайший боксер в истории. Конечно! Это так.

Александр объединил пояса в первом тяжелом весе. Потом ушел в супертяжи, где победил тройку сильнейших: Тайсона ФьюриЭнтони Джошуа и  Даниэля Дюбуа. Это феноменально. Величайший боксер», – заявил менеджер Эдди Хирн.

Хирн – о поединке Усика и Фьюри: «Я не думаю, что Тайсон победит. Но полагаю, что он может это сделать»

Эдди Хирн: «Фьюри должен дважды подраться с Джошуа в 2025 году»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал iFL TV
logoбокс
logoЭдди Хирн
logoАлександр Усик
logoЭнтони Джошуа
logoДаниэль Дюбуа
logoТайсон Фьюри
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