Ковалев – о победе Усика над Фьюри: «Он снова сотворил историю. Наш общий менеджер сказал, что Александр был готов провести еще один бой в тот вечер»
Сергей Ковалев похвалил Александра Усика за выступлению в бою с Тайсоном Фьюри.
«Хороший бой. Александр был великолепен, он проделал хорошую работу. Усик снова сотворил историю.
Полагаю, что реванш прошел легче. У нас общий менеджер, и он сказал мне об этом. Александр был готов провести еще один бой в тот вечер», – сказал экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.
Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением в Эр-Рияде.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SecondsOut
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