Ковалев – о победе Усика над Фьюри: «Он снова сотворил историю. Наш общий менеджер сказал, что Александр был готов провести еще один бой в тот вечер»

Сергей Ковалев похвалил Александра Усика за выступлению в бою с Тайсоном Фьюри.

«Хороший бой. Александр был великолепен, он проделал хорошую работу. Усик снова сотворил историю.

Полагаю, что реванш прошел легче. У нас общий менеджер, и он сказал мне об этом. Александр был готов провести еще один бой в тот вечер», – сказал экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев .

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением в Эр-Рияде .

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