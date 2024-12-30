Тактаров не видит фаворита в поединке Махачев – Царукян: «Очень равный бой. Не могу никому отдать даже 60%. Буду болеть за Россию!»

Олег Тактаров считает, что у Царукяна и Махачева равные шансы на победу.

«UFC обещали дать мне с сыном передние места на этот поединок. Уверен, это будет интересный бой.

Очень равный, не могу ни одному из них отдать даже 60% на победу. Болеть буду за Россию!», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

Напомним, Арман Царукян и Ислам Махачев подерутся в главном событии UFC 311. Турнир пройдет в ночь на 19 января в Инглвуде (США).

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