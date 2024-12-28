Вартанян – о Топурии: «Ислам и Арман – его криптонитовые камни. Илия посредственно борется, без шансов»
Вартанян считает, что у Топурии нет шансов против Махачева и Царукяна.
«У большинства он выиграет. С Тиаго Мойзесом и Ренато Мойкано ему будет тяжело. Ислам и Арман – это его криптонитовые камни, потому что все-таки масса, размер. Человек дрался в 66 кг. Ему 27, правильно? Он до 27 мог делать 66 – это говорит о том, что у него мышечный корсет – для 70 будет мало.
Он будет жестко бить, удар никуда не исчезнет. Но борьба... Что Арман, что Ислам – они хороши в этом. А Топурия борется посредственно. На среднем уровне. Без шансов», – считает боец MMA Эдуард Вартанян.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Дрикуса дю Плесси
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