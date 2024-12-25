Вячеслав Борщев: «Махачев победит Царукяна. У него хорошая стойка и борьба»
Вячеслав Борщев дал прогноз на бой Ислама Махачева и Армана Царукяна.
«Здесь факт того, что оба неплохо бьют, может все решить. И многое будут решать переходы со стойки в борьбу, но я не думаю, что кто-то кого-то залежит. Ислам сможет засабмитить.
Я больше склоняюсь к тому, что Ислам победит. Он вполне может позволить себе весь бой провести в стойке. У него практически нет дыр, хорошая стойка и борьба. Царукян одержим идеей победить Махачева, но это может как помочь ему, так и погубить», – сказал Вячеслав Борщев.
19 января Махачев будет защищать пояс в легком весе в бою с Царукяном.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ЗОдорный Спорт
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