Вячеслав Борщев: «Махачев победит Царукяна. У него хорошая стойка и борьба»

Вячеслав Борщев дал прогноз на бой Ислама Махачева и Армана Царукяна.

«Здесь факт того, что оба неплохо бьют, может все решить. И многое будут решать переходы со стойки в борьбу, но я не думаю, что кто-то кого-то залежит. Ислам сможет засабмитить.

Я больше склоняюсь к тому, что Ислам победит. Он вполне может позволить себе весь бой провести в стойке. У него практически нет дыр, хорошая стойка и борьба. Царукян одержим идеей победить Махачева, но это может как помочь ему, так и погубить», – сказал Вячеслав Борщев .

19 января Махачев будет защищать пояс в легком весе в бою с Царукяном .

Хавьер Мендеc: «Махачев способен подняться в средний вес, если захочет»