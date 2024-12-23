Царукян – о Махачеве: «Он не так хорош, как многим кажется. Я повалил Ислама, когда мне было 22 года»

Арман Царукян не считает Ислама Махачева непобедимым.

«Махачев не так хорош, как думают люди. Им кажется, что он непобедим из-за высочайшего уровня борьбы, но я повалил его, когда мне было 22 года.

Я молод, голоден и умею хорошо бороться. У меня никогда не было пояса и это сильно подстегивает. Верю, что именно я одолею Ислама. Очень хочу этот пояс. Это мечта. Думаю об этом уже целых пять лет», – признался боец UFC Арман Царукян .

Напомним, Махачев и Царукян возглавят UFC 311, который состоится в ночь на 19 января.

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