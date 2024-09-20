Шевченко – о вызове Нуньес: «Если бы она была активной, было бы уместно»
Валентина Шевченко высказалась о третьем бое с Амандой Нуньес.
«Если бы она была активной, это [вызов на третий бой] было бы уместно. Зная, что человек больше года не тренируется и занимается другими делами, это немного нечестно.
Сомневаюсь, что сейчас она в хорошей физической форме. А важна и психологическая форма. Если делать вызов, оба бойца должны быть в хорошей форме», – сказала чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко.
Шевченко и Нуньес дрались дважды – в обоих поединках решением судей победила Нуньес.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Ушатайка»
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