Конор отреагировал на сообщение о его довоговоренности по поединку с Логаном Полом: «❤️🇮🇳»
Конор Макгрегор намекнул на договоронность о поединке с Логаном Полом в Индии.
«Логан Пол против Конора Макгрегора. Бой стоимостью $250 млн пройдет на стадионе «Ванкхеде» в Мумбаи», – сказано в сообщение, на которое отреагировал ирландец.
Конор репостнул запись, оставив смайлики: «❤️🇮🇳».
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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