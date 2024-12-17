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Конор − о реванше между Усиком и Фьюри: «Не могу дождаться этого боя!»

Конор Макгрегор высказался о втором бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Не могу дожждаться этого реванша за звание чемпиона мира! Погнали!» − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в мае-2024 Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. 21 декабря состоится второй поединок за титулы WBA, WBC и WBO.

Кравцов – о бое Пакьяо и Макгрегора: «Все упирается в финансы. Конор любит Россию»

Хрюнов хочет, чтобы Бритни Спирс выступила перед боем Макгрегора и Пакьяо: «Мне это важнее, чем поединок. Идея боя принадлежит Кремлеву, и он ее реализует»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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Усик – Фьюри
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