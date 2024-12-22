Конор − о победе Усика над Фьюри: «Эта версия Тайсона уничтожила бы любого другого»

Конор Макгрегор отреагировал на победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

«Великолепный бой! Оба бойца − исключительные боксеры, воистину. Давайте поговорим о том, как Усик использовал правую по корпусу. Каким же он жестким убийцей был сегодня!

Вот это бой! Тайсон Фьюри − это нечто. Эта версия Тайсона уничтожила бы любого другого.

Это очень близкий бой, очень крутой. Спасибо обоим джентльменам и их командам, спасибо Саудовской Аравии!» − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор , но позже стер запись. Скриншот предоставил MMA Fighting.

Усик переиграл Фьюри в реванше и забрал дилогию. Следующий – Дюбуа?

💰 Сколько Усик и Фьюри заработали за реванш?