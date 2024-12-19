Порье назвал нокаут года: «Топурия стал первым, кто посадил Холлоуэя на задницу

Дастин Порье назвал победу Илии Топурии над Максом Холлоуэем нокаутом года.

«Нокаут года? Думаю, это должен быть Топурия в бою с Максом. Илия стал первым, кто посадил Холлоуэя на задницу и нокаутировал. Это было очень впечатляюще», − сказал легковес UFC Дастин Порье .

В октябре-2024 Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в бою за титул UFC в полулегком весе.

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