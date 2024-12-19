Порье назвал нокаут года: «Топурия стал первым, кто посадил Холлоуэя на задницу
Дастин Порье назвал победу Илии Топурии над Максом Холлоуэем нокаутом года.
«Нокаут года? Думаю, это должен быть Топурия в бою с Максом. Илия стал первым, кто посадил Холлоуэя на задницу и нокаутировал. Это было очень впечатляюще», − сказал легковес UFC Дастин Порье.
В октябре-2024 Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в бою за титул UFC в полулегком весе.
Хабиб призвал Порье завершить карьеру: «Дастин, я и Фергюсон − старая школа. Брат, хватит драться»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем