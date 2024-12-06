  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Итоги World MMA Awards 2024: Уайт − руководитель года, Перейра − боец года, Холлоуэй против Гейджи − бой года
6

Итоги World MMA Awards 2024: Уайт − руководитель года, Перейра − боец года, Холлоуэй против Гейджи − бой года

В США вручили награды World MMA Awards 2024.

В Лас-Вегасе (Невада) состоялась церемония вручения премии World MMA Awards 2024. Награду лучшему промоушену года забрал UFC, Дана Уайт стал лучшим руководителем года.

Бойцами года признаны Алекс Перейра и Вэйли Чжан. Макс Холлоуэй − автор лучшего нокаута года.

Командой года признаны «Боевые ботаники», комментатор года − Джон Аник, Ариэль Хельвани – журналист года, персона года − блогер Нина Драма.

Аник − о бое Шавката и Гэрри: «Эти парни выглядят как будущие чемпионы»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
logoМакс Холлоуэй
logoВэйли Чжан
logoДана Уайт
Джон Аник
logoАриэль Хельвани
logoMMA
logoАлекс Перейра
logoUFC
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дана Уайт: «Сегодня я понял – нет ни единого шанса, что я организую бой Джонс – Перейра. Джон слишком большой»
1517 ноября, 09:00
Дана Уайт: «Джонс не будет драться с Перейрой»
1415 ноября, 13:19
Холлоуэй – о Перейре: «Меня вдохновило, как он вернулся после финиша от Адесаньи»
8 ноября, 13:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ган − о Волкове: «У Александра очень тяжелые удары, это большой парень»
45 минут назад
Гэрри − о бое с Шавкатом: «Мы лучшие полусредневесы, которых вы когда-либо видели»
4сегодня, 10:39
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2024
92сегодня, 09:10
Аник − о бое Шавката и Гэрри: «Эти парни выглядят как будущие чемпионы»
сегодня, 08:49
Шавкат − о доминировании над Гэрри в спаррингах: «Тренировки − это одно, а бой − совсем другое»
сегодня, 08:12
Наше дело 86: Немков − Ибрагимов и другие бои
6сегодня, 07:59
Иэн Гэрри − о бое с Шавкатом: «Очень сложный тест. Он может финишировать тебя везде»
сегодня, 07:53
Битвы взглядов UFC 310: Шавкат − Гэрри
сегодня, 07:29Видео
Битвы взглядов UFC 310: Волков − Ган
9сегодня, 07:25Видео
Мэнни Пакьяо введут в Международный зал боксерской славы в 2025 году
4вчера, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото