Итоги World MMA Awards 2024: Уайт − руководитель года, Перейра − боец года, Холлоуэй против Гейджи − бой года

В США вручили награды World MMA Awards 2024.

В Лас-Вегасе (Невада) состоялась церемония вручения премии World MMA Awards 2024. Награду лучшему промоушену года забрал UFC , Дана Уайт стал лучшим руководителем года.

Бойцами года признаны Алекс Перейра и Вэйли Чжан . Макс Холлоуэй − автор лучшего нокаута года.

Командой года признаны «Боевые ботаники», комментатор года − Джон Аник, Ариэль Хельвани – журналист года, персона года − блогер Нина Драма.

Аник − о бое Шавката и Гэрри: «Эти парни выглядят как будущие чемпионы»