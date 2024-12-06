Итоги World MMA Awards 2024: Уайт − руководитель года, Перейра − боец года, Холлоуэй против Гейджи − бой года
В США вручили награды World MMA Awards 2024.
В Лас-Вегасе (Невада) состоялась церемония вручения премии World MMA Awards 2024. Награду лучшему промоушену года забрал UFC, Дана Уайт стал лучшим руководителем года.
Бойцами года признаны Алекс Перейра и Вэйли Чжан. Макс Холлоуэй − автор лучшего нокаута года.
Командой года признаны «Боевые ботаники», комментатор года − Джон Аник, Ариэль Хельвани – журналист года, персона года − блогер Нина Драма.
Аник − о бое Шавката и Гэрри: «Эти парни выглядят как будущие чемпионы»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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