Тактаров – о самых ожидаемых событиях следующего года: «Надеюсь, каким-нибудь чудом Волков и Ян получат титульники»
Олег Тактаров надеется, что Александр Волков и Петр Ян получат титульные бои.
«Надеюсь, каким-нибудь чудом Александр Волков и Петр Ян получат титульные поединки. Всегда же список претендентов может перетасоваться. Хотелось бы подъема других ребят, в частности Рината Фахретдинова. Я планирую быть в его углу в следующем бою. Собираюсь прилететь в Америку с сыном – он мечтает посетить турнир UFC.
Если съемок не будет, то я бы и 19 января посетил турнир с двумя титульными боями, где будут драться россияне», – заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.
Тактарову нравится идея реванша Яна с Двалишвили: «Классно. Раз он уверен в победе, значит хотел ввести в заблуждение Мераба своим стилем в бою с Фигейредо»
Тактаров – о выступлении Яна: «Пять раундов по пять минут в таком стиле трудно смотреть. Нужно запоминаться зрителям»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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