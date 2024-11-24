Тактаров – о выступлении Яна: «Пять раундов по пять минут в таком стиле трудно смотреть. Нужно запоминаться зрителям»

Олег Тактаров не впечатлен выступлением Петра Яна.

«Немного недоумевал, почему Петр провел бой в неудобном для себя ключе. Надеюсь, что в этом был хитрый подвох, чтобы соперникам в будущем было трудно готовиться. Он стоял весь бой в неудобной позиции, пропуская каждый раз бросок или удар. Встал бы в удобную позу – и хватило бы 30 секунд, чтобы нокаутировать Фигейредо.

Показалось, что я посмотрел чуть ускоренную версию боя Анкалаева . Поединки Магомеда нужно ускорять раза в три. Мне кажется, что надо быстрее проходить такие бои, с геном осторожности на время расстаться. Пять раундов по пять минут в таком стиле трудно смотреть. Нужно запоминаться зрителям и благодарить их за поддержку», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

Напомним, Петр Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.

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