UFC Saudi Arabia: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир UFC Saudi Arabia. Событие возглавит поединок в среднем весе между и .

Где и во сколько смотреть UFC Saudi Arabia?

Прямую трансляцию турнира на территории России покажут платформа UFC Fight Pass и телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Начало боев – в 19:00 по московскому времени.

Главные бои турнира:

Икрам Алискеров (15-1) vs Роберт Уиттакер (25-7);

(18-2) vs (37-10);

(21-8) vs Волкан Оздемир (19-7);

Дэниел Родригез (17-4) vs Келвин Гастелум (18-9);

Йоильтон Луттербах (38-9) vs Шарабутдин Магомедов (12-0);

Фелипе Лима (12-1) vs Мухаммад Наимов (11-2);

Ринат Фахретдинов (21-1-1) vs Николас Далби (23-4-1).

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