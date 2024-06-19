UFC Saudi Arabia: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги UFC MMA Александр Волков Келвин Гастелум Сергей Павлович Волкан Оздемир Роберт Уиттакер Джонни Уокер Шарабутдин Магомедов Ринат Фахретдинов Икрам Алискеров UFC Saudi Arabia Мухаммад Наимов Бокс/MMA/UFC

22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир UFC Saudi Arabia. Событие возглавит поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером и Икрамом Алискеровым.

Где и во сколько смотреть UFC Saudi Arabia?

Прямую трансляцию турнира на территории России покажут платформа UFC Fight Pass и телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Начало боев – в 19:00 по московскому времени.

Главные бои турнира:

  • Икрам Алискеров (15-1) vs Роберт Уиттакер (25-7);
  • Сергей Павлович (18-2) vs Александр Волков (37-10);
  • Джонни Уокер (21-8) vs Волкан Оздемир (19-7);
  • Дэниел Родригез (17-4) vs Келвин Гастелум (18-9);
  • Йоильтон Луттербах (38-9) vs Шарабутдин Магомедов (12-0);
  • Фелипе Лима (12-1) vs Мухаммад Наимов (11-2);
  • Ринат Фахретдинов (21-1-1) vs Николас Далби (23-4-1).

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3 комментария
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ОГОНЬ!!!
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На самом деле классный кард
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Мухаммад Наимов, ба пеш! Победа только!!!!
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