UFC Saudi Arabia: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир UFC Saudi Arabia. Событие возглавит поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером и Икрамом Алискеровым.
Где и во сколько смотреть UFC Saudi Arabia?
Прямую трансляцию турнира на территории России покажут платформа UFC Fight Pass и телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Начало боев – в 19:00 по московскому времени.
Главные бои турнира:
- Икрам Алискеров (15-1) vs Роберт Уиттакер (25-7);
- Сергей Павлович (18-2) vs Александр Волков (37-10);
- Джонни Уокер (21-8) vs Волкан Оздемир (19-7);
- Дэниел Родригез (17-4) vs Келвин Гастелум (18-9);
- Йоильтон Луттербах (38-9) vs Шарабутдин Магомедов (12-0);
- Фелипе Лима (12-1) vs Мухаммад Наимов (11-2);
- Ринат Фахретдинов (21-1-1) vs Николас Далби (23-4-1).
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