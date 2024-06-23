Тактаров раскритиковал Павловича за поведение после боя с Волковым: «Поставил бы крест на его карьере»

Олег Тактаров высказался о поведении Сергея Павловича.

После поединка с на турнире в Саудовской Аравии Павлович отказался от рукопожатия и оттолкнул соотечественника.

«Про Павловича скажу так: кому-то везет. Кто-то родился в правильном месте и нужный тренер развил талант и генетику. Например, сразу отдали в правильные руки, но не всем так везет.

Поэтому сложно сказать, в чем Павлович может добавить. Если он интеллектуально опустится до уровня прилежного ученика: начнет что-то изучать и менять тактику с техникой. Но не знаю, способен ли он на это.

Еще не понимаю, что значил толчок Павловича. Если это была игра на публику, то аплодирую стоя. А если эмоциональный срыв из-за чего-то неполучившегося, то поставил бы крест на всей карьере Павловича», – сказал бывший боец ММА Олег Тактаров.

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