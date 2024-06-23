Тактаров раскритиковал Павловича за поведение после боя с Волковым: «Поставил бы крест на его карьере»

Теги UFC Олег Тактаров MMA Александр Волков Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров высказался о поведении Сергея Павловича.

После поединка с Александром Волковым на турнире в Саудовской Аравии Павлович отказался от рукопожатия и оттолкнул соотечественника.

«Про Павловича скажу так: кому-то везет. Кто-то родился в правильном месте и нужный тренер развил талант и генетику. Например, Тайсона сразу отдали в правильные руки, но не всем так везет.

Поэтому сложно сказать, в чем Павлович может добавить. Если он интеллектуально опустится до уровня прилежного ученика: начнет что-то изучать и менять тактику с техникой. Но не знаю, способен ли он на это.

Еще не понимаю, что значил толчок Павловича. Если это была игра на публику, то аплодирую стоя. А если эмоциональный срыв из-за чего-то неполучившегося, то поставил бы крест на всей карьере Павловича», – сказал бывший боец ММА Олег Тактаров.

«Пошел ## ###». Почему Павлович оттолкнул Волкова после боя?

Павлович виноват только сам

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6 комментариев
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Бред, сейчас бы из-за одного пустякового эпизода крест на карьере ставить
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Да, Павлович себя опустил в глаза всех фанатов ММА, такое поведение не достойно спортсмена высокого уровня. Послать на ..., оттолкнуть, и до сих пор даже не извиниться, позор. Девочка истеричка, а не проф спортсмен.
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Павлович походу обиделся что волков согласился и был готов драться против него , ибо сам Серега внутри себя знал что проиграет но не мог отказаться )
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Эмоции взяли вверх это нормально. Сергею надо восстановиться и отдохнуть. Если вспомнить бой Хабиб Конор, то там у Хабиба тоже эмоции вспыхнули во всей красе. Итог мы все люди, и нам свойственно поддаваться эмоциям
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Ответ Aram Ambarsumyan
Эмоции взяли вверх это нормально. Сергею надо восстановиться и отдохнуть. Если вспомнить бой Хабиб Конор, то там у Хабиба тоже эмоции вспыхнули во всей красе. Итог мы все люди, и нам свойственно поддаваться эмоциям
Это верно для простого обывателя, но не профессионала. Чем лучше самообладание, тем выше уровень бойца
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