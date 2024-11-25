Тактарову нравится идея реванша Яна с Двалишвили: «Классно. Раз он уверен в победе, значит хотел ввести в заблуждение Мераба своим стилем в бою с Фигейредо»

Олег Тактаров оценил идею поединка Петра Яна и Мераба Двалишвили.

«Реванш Яна и Двалишвили? Классно, очень рад этому. Если Петр его вызвал, значит он уверен в победе. А если Ян уверен, то хотел ввести в заблуждение Мераба благодаря стилю в бою с Фигейредо. Чтобы Двалишвили подумал, что он легко победит Петра. Я надеюсь, что наш боец там все хитро продумал», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

Напомним, Петр Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248.

Тактаров – о выступлении Яна: «Пять раундов по пять минут в таком стиле трудно смотреть. Нужно запоминаться зрителям»

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