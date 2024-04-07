Фахретдинов – о поединке Павлович – Волков: «Надеюсь, его не будет. Нужно обходить такие бои»

Ринат Фахретдинов надеется, что поединка Павлович – Волков не будет.

«Я не очень рад был анонсу. И они не в курсе были, им просто назначили бой. Надеюсь, его не будет.

Ребята говорили, что будут драться только за титул. Они много спарринговали, работали вместе, дружат. Нужно обходить такие бои по возможности. Думаю, так и будет», – заявил боец UFC Ринат Фахретдинов.

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