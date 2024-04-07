Фахретдинов – о поединке Павлович – Волков: «Надеюсь, его не будет. Нужно обходить такие бои»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

Ринат Фахретдинов надеется, что поединка Павлович – Волков не будет.

«Я не очень рад был анонсу. И они не в курсе были, им просто назначили бой. Надеюсь, его не будет.

Ребята говорили, что будут драться только за титул. Они много спарринговали, работали вместе, дружат. Нужно обходить такие бои по возможности. Думаю, так и будет», – заявил боец UFC Ринат Фахретдинов.

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3 комментария
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Как же надоели эти комментарии в стиле «Надеюсь, что не будет» и тд. Это индивидуальный вид спорта, интерес вызывают люди, а не флаги стран к которым относятся эти люди. Хватит тут приплетать политику, дружбу, флаги. Если они в одном виде спорта, у обоих схожая цель, то почему же им так нельзя проверить «кто сильнее?».

Что у Сергея, что у Александра - сейчас очень высокие позиции в рейтингах. Смысл в их бое - однозначно есть, если учитывать, что они оба уже имели попытки взять пояс против НЕ русских противников.
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Не хотят биться, пусть идут в лигу ACA.
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Ответ Fynshy1991
Как же надоели эти комментарии в стиле «Надеюсь, что не будет» и тд. Это индивидуальный вид спорта, интерес вызывают люди, а не флаги стран к которым относятся эти люди. Хватит тут приплетать политику, дружбу, флаги. Если они в одном виде спорта, у обоих схожая цель, то почему же им так нельзя проверить «кто сильнее?». Что у Сергея, что у Александра - сейчас очень высокие позиции в рейтингах. Смысл в их бое - однозначно есть, если учитывать, что они оба уже имели попытки взять пояс против НЕ русских противников.
Очевидно, что в боях зрителей привлекают далеко не только люди, но и флаги стран, к которым относятся люди, и политика, и дружба или вражда. Отрицать это значит отрицать очевидное. Примерно также рассуждают люди, которые говорят, что спорт вне политики. Нет, спорт, по идее, должен быть вне политики, в идеальном мире, состоящем и розовых пони, голубых одинорогов и фиолетовых облачков, но, по факту , имеем что имеем
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