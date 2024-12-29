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Пейдж включил О’Мэлли в топ-5 ударников UFC

Майкл Пейдж назвал топ-5 ударников UFC.

«Пятое место – Чак Лидделл. Это не только мощный ударник, но и классный финишер. Боец, который познакомил меня с ММА, сделал и привел меня в этот спорт. Он бьет так, словно летит тонна кирпичей. Если вы смотрите бой Чака, то ждите, как кто-то упадет. Это лучший финишер.

Четвертое место – Шон О’Мэлли. Он очень креативен. Ему просто комфортно в октагоне, там он действует на потоке. Ожидаю увидеть более захватывающие финиши от него в будущем.

Третье место – Доминик Круз. Он здесь из-за уникального стиля, красивых движений, работы ног и контрбросков. В него очень трудно попасть. Многие бойцы пытались понять его тактику. У Круза сложный стиль.

Второе место – Конор Макгрегор. Его личность, уверенность и стиль вынуждают соперников отступать. Это само по себе замечательный атрибут в бою.

Первое место – Андерсон Сильва. Он был одним из первых, кто принес славу UFC. Сильва был вспышкой. Он делал то, что казалось невозможным. Но был чрезвычайно успешен. GOAT», – сказал боец UFC Майкл Пейдж.

Конор не включил Джонса в список лучших бойцов ММА всех времен

10 лучших залов мира, которые дали UFC больше всего чемпионов

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoUFC
logoMMA
logoМайкл Пейдж
logoЧак Лидделл
logoШон О'Мэлли
logoАндерсон Сильва
logoКонор Макгрегор
logoДоминик Круз
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