10 лучших залов мира, которые дали UFC больше всего чемпионов
Исследование Спортса’’.
Когда Дана Уайт надевает пояс UFC на нового или действующего чемпиона, мы наблюдаем за триумфом одного бойца. Но за его победой – тонны командной работы, множество спаррингов и целая группа партнеров, помогавшая несколько месяцев.
Новый чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад, тренировавшийся с командой Хабиба Нурмагомедова, рассказывал: «Это выводит тебя на другой уровень. То, как они тренируются, как работают, ничего особенного, никаких секретов, просто очень-очень тяжелая работа».
А где еще готовят чемпионов UFC? За все время в сильнейшей лиге мира сменилось больше 100 чемпионов – 32 из них пришлось на 10 главных залов мира:
Что важно понимать:
• Далеко не все бойцы остаются в одном зале всю карьеру (или хотя бы на период в пять лет), некоторые меняют место подготовки уже в тренировочном лагере. Отследить все изменения проблематично, из-за чего возможны ошибки и неточности.
• Сначала мы собирали и сверяли данные по трем основным источникам: Tapout, Sherdog и английской версии википедии. Если информация не совпадала, то копали дальше: искали тренерский состав на видео с поединков, страницах в соцсетях и в других источниках.
• Как мы определили основной клуб у тех, кто тренировался сразу в нескольких? В большинстве случаев – брали те команды, в которых бойцы находились на момент завоевания титула.
Главный показатель в рейтинге – количество чемпионов, для которых клуб был основным. Второй – количество защит пояса. Третий – количество чемпионов, для которых зал стал вторым основным. Как, например, АКА для Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.
Рейтинг основан не на предпочтениях и оценках – команды расставлены по позициям только исходя из цифр. Обсудить, какой из залов сильнее, можно в комментариях.
10. MMA Lab
Важнейшая личность: Джон Крауч
Ключевые особенности: расслабленная атмосфера и необычный подход к тренировкам
В 2007 году MMA Lab основали Ройс Грейси и Джейсон Бек. Бек ранее тренировался в академии Грейси, после чего открыл собственный зал. Одним из первых тренеров в команде стал Джон Крауч – бывший спарринг-партнер Бека и тренер в академии Грейси.
Первый чемпион UFC из MMA Lab – Бенсон Хендерсон. Он попал в зал почти в самом начале его работы и первое время оплачивал тренировки, моя полы. В 2012 году Хендерсон вместе с Краучем и Джо Ирвином стали новыми владельцами MMA Lab. Примерно в то же время Хендерсон завоевал титул UFC и трижды его защитил.
В 2014-м в зал пришел Шон О’Мэлли – главная звезда MMA Lab сейчас. «Я не мог представить, что когда-то буду тренироваться с Бенсоном Хендерсоном. В жизни он оказался очень приятным парнем», – рассказывал О’Мэлли. За ним пришел его друг и тренер Тим Уэлш, с которым они составляют один из самых мощных тандемов тренер-боец на данный момент.
9. Школа Абдулманапа Нурмагомедова/команда Хабиба
Важнейшая личность: Абдулманап Нурмагомедов
Ключевая особенность: одна из лучших школ самбо в мире
Наверное, это единственный зал в списке, который в первую очередь связан с победами не в ММА. Абдулманап Нурмагомедов – выдающаяся личность и гигант тренерской мысли: за время карьеры он подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо, благодаря чему в 2019 году его включили в Книгу рекордов России.
Но наибольшую известность Нурмагомедов получил не за успехи учеников в самбо, а за подготовку чемпионов в близком виде спорта – смешанных единоборствах. Первым успешным бойцом UFC из его школы стал Рустам Хабилов, а первым чемпионом – сын Хабиб.
Спустя три месяца после смерти Нурмагомедова-старшего Хабиб завершил бойцовскую карьеру и переключился на тренерскую работу, продолжив дело отца. Нурмагомедов помог Исламу Махачеву (еще одному воспитаннику Абдулманапа) вернуть титул чемпиона в легком весе в Дагестан.
Возможно, через несколько лет школа Абдулманапа Нурмагомедова поднимется на верхние строчки рейтинга. На подходе два топовых бойца: братья Умар и Усман Нурмагомедовы, один из которых уже в следующем поединке попытается забрать пояс UFC в легчайшем весе, а другой – уже чемпион, но в Bellator.
8. Nova Uniao
Важнейшая личность: Андре Педернейрас
Ключевая особенность: главный тренер – один из самых опытных джитсеров мира
Nova Uniao – один из самых старых и известных ММА-залов, который создавался как школа бразильского джиу-джитсу. Nova Uniao открыли Андре Педернейрас и Венделл Александр. Педернейрас – очень уважаемый джитсер, ученик Карлсона Грейси и обладатель черно-красного пояса – признак огромного стажа в БЖЖ.
С самого старта работы школы ученики показывали уровень на турнирах по джиу-джитсу. После первого года работы джитсеры, представлявшие Nova Uniao, забрали семь медалей чемпионата мира в разных категориях, а еще через год – уже 28. В мире БЖЖ Nova Uniao известен подготовкой спортсменов в легких весовых категориях.
После успехов в джиу-джитсу Nova Uniao сосредоточился на ММА. Первопроходцем в UFC стал Рафаэль Карино, победивший Мэтта Андерсена на UFC 9. Позже в главной лиге мира подрался главный тренер команды: в 1999 году Андре Педернейрас встретился с Пэтом Милетичем и проиграл ему техническим нокаутом.
Уже в нулевых команда приобрела известность за пределами Бразилии благодаря успехам бойцов в UFC, Pride, Bellator и других организациях. На старте карьеры в Nova Uniao работали Би Джей Пенн и Джуниор Дос Сантос, а Жозе Альдо и Ренан Барао стали чемпионами с Педернейрасом в тренерском углу.
7. Team Nogueira
Важнейшие личности: братья Ногейра
Ключевые особенности: бойцовский интеллект и опыт братьев Ногейра
До 2008 года братья Ногейра и Андерсон Сильва тренировались в зале Black House, но из-за споров по локации и самому бренду Black House они откололись от команды и создали академию Nogueira and Silva Mixed Martial Arts, которую позже переименовали в Team Nogueira.
Мегауважаемые в бойцовском мире Бразилии братья Ногейра ближе к завершению спортивной карьеры превратились в настоящих гуру бразильского джиу-джитсу и смешанных единоборств. Помимо Андерсона Сильвы, к первому титульному поединку в тяжелом весе в Team Nogueira готовился Джуниор Дос Сантос, который тогда выдал лучший перформанс за всю трилогию против Кейна Веласкеса.
Сейчас братья Ногейра больше сосредоточены на коммерческом развитии. В 2013 году они открыли филиал в Дубае и активно его раскручивают. Тем не менее в их основном зале до сих пор тренируются сильные бойцы. Один из них – действующий чемпион PFL в тяжелом весе и будущий соперник Фрэнсиса Нганну Ренан Феррейра.
6. Xtreme Couture
Важнейшая личность: Роберт Фоллис
Ключевые особенности: сильный тренерский состав и много занимающихся
В 2007 году Рэнди Кутюр, до этого тренировавшийся в зале Team Quest (мы посчитали его чемпионом именно из этого зала), которым он владел совместно с Дэном Хендерсоном, создал новую команду – Xtreme Couture. Авторитет Кутюра в мире смешанных единоборств быстро привлек в зал множество топовых бойцов. В конце нулевых-начале 10-х в Xtreme Couture тренировались Форрест Гриффин, Витор Белфорт, Фрэнк Тригг и другие известные атлеты.
После завершения карьеры в ММА Кутюр уделял залу сильно меньше внимания. Из-за этого Xtreme Couture превратился из команды в локацию для тренировок с матами, клеткой и тренерами, которые лишь нажимали кнопку «старт» на таймере и подносили спарринговавшимся бойцам воду.
Бывший тренер Team Quest Роберт Фоллис спас Xtreme Couture от гибели. В Лас-Вегас его пригласил Деннис Дэвис – один из ветеранов клуба. «Я знал, что он умеет заслужить уважение бойцов. Он для них как отец. Им просто не хочется его разочаровывать», – рассказывал Дэвис. Фоллис наладил дисциплину и создал в Xtreme Couture командную атмосферу, а в клубе появились новые мощные воспитанники: Миша Тейт, Брэд Таварес, Кевин Ли.
В 2017 году Фоллис совершил самоубийство – спустя месяц после ухода из Xtreme Couture. После него главным тренером стал Эрик Никсик – протеже Фоллиса. Под руководством Никсика зал переживает лучшие годы за всю историю: там готовятся Шон Стрикленд, Фрэнсис Нганну, Марвин Веттори, а перед поединками в США тренировался Магомед Анкалаев. Кажется, сейчас в Лас-Вегасе нет более мощного бойцовского клуба.
5. Serra-Longo Fight Team
Важнейшая личность: Рэй Лонго
Ключевая особенность: расчетливость Рэя Лонго + эмоциональность Мэтта Серры
Мэтт Серра и Рэй Лонго познакомились в начале 90-х. В то время Серра стартовал в джиу-джитсу под руководством первого обладателя черного пояса в США Крэйга Кукука, а Лонго работал бухгалтером и по вечерам преподавал боевые искусства в собственном зале в Лонг Айленде. Уже после знакомства они сформировали команду и стали пробиваться в UFC: Серра как боец, а Лонго как тренер.
2007 год – прорыв для их тандема. Серра оформил один из самых ярких апсетов в истории UFC, техническим нокаутом победив Жоржа Сен-Пьера. Спустя шесть лет Крис Вайдман, представляющий Serra-Longo, наказал Андерсона Сильву за пижонство и отправил его в нокаут – еще один легендарный момент для команды.
Сейчас два главных бойца Serra-Longo Fight Team – Алджамейн Стерлинг и Мераб Двалишвили. Стерлинг год назад потерял пояс чемпиона в легчайшем весе, а Двалишвили – перехватил титул, отобрав его у Шона О’Мэлли. У обоих похожие стили: ставка на физическое превосходство, высокий темп и очень-очень много борьбы. Идеальный геймплан под современные правила ММА, удобные для борцов.
4. American Kickboxing Academy
Важнейшая личность: Хавьер Мендес
Ключевая особенность:знания кикбоксинга Хавьера Мендеса, подкрепленные навыками борьбы Кормье и Хабиба
American Kickboxing Academy появилась в 1985 году, когда Хавьеру Мендесу, решившему монетизировать навыки кикбоксинга, было всего 15. Сказались семейные трудности: иммиграция в США из Мексики в шесть лет и отец, страдавший от алкогольной зависимости и азартных игр.
В 1996 году Мендес познакомился с Брайаном Джонстоном – местным бойцом UFC. Джонстон вышел на Мендеса, чтобы подтянуть навыки кикбоксинга. Позже о его тренерских навыках узнали и другие бойцы ММА, из-за чего Мендес закончил спортивную карьеру и полностью сосредоточился на тренерской работе.
Первый чемпион из зала АКА – Фрэнк Шемрок. Под руководством Мендеса Шемрок забрал пояс чемпиона UFC в среднем весе, позже ставшим полутяжелым. С 1997 по 2003 год Шемрок вообще не проигрывал – именно тогда он тренировался у Мендеса.
2010-е – лучший период для AKA, когда в команде расцвели карьеры Даниэля Кормье, Кейна Веласкеса и Люка Рокхолда. Главные герои зала почти одновременно достигли пика, благодаря чему в 2015-м в АКА оказалось сразу три чемпиона UFC: Веласкес – в тяжелом весе, Кормье – в полутяжелом, Рокхолд – в среднем.
Сейчас главные звезды команды – выпускники школы Абдулманапа Нурмагомедова: Ислам Махачев царствует в легком весе UFC, Усман Нурмагомедов – в легком весе Bellator, а Умар Нурмагомедов готовится к возможному титульнику против Мераба Двалишвили.
3. Jackson Wink MMA Academy
Важнейшая личность: Грег Джексон
Ключевая особенность: гайдоджитсу Грега Джексона
В 1992 году Грег Джексон выпустился из школы Рио Гранде и приступил к работе над собственным боевым искусством – гайдоджитсу. Чуть позже он открыл школу, которая в 2000-м трансформировалась в школу смешанных единоборств. Но элементы гайдоджитсу, объединившего приемы тайского бокса, кэтч-реслинга и дзюдо, остались.
В 2007-м Джексон объединился с Майком Уинклджоном – бывшим кикбоксером с рекордом 25-7-2, обладателем титулов Международной ассоциации карате и чемпионом мира по тайскому боксу. Совместно они открыли академию смешанных единоборств в том виде, в котором она есть сейчас.
Джексон и Уинклджон тренировали двух, возможно, величайших бойцов в истории смешанных единоборств – Джона Джонса и Жоржа Сен-Пьера. И если Сен-Пьер параллельно работал с Фирасом Захаби в Tristar MMA, то Джонс – настоящий воспитанник и главный успех Jackson Wink MMA.
Звезд смешанных единоборств, когда-либо тренировавшихся в зале Jackson Wink MMA, слишком много. Вот лишь некоторые: Рашад Эванс, Холли Холм, Андрей Орловский, Би Джей Пенн, Карлос Кондит, Фрэнк Мир. Совокупные регалии: 27 побед в титульных поединках UFC, три пояса WBC, два титула Bellator, один титул WBA и множество побед в минорных лигах. Мощнейшее наследие.
2. Miletich Fighting Systems
Важнейшая личность: Пэт Милетич
Ключевые особенности: олд-скульные тренировки и ментальность
Городок Беттендорф в штате Айова (39 тысяч жителей) почти не выделяется на фоне других населенных пунктов Среднего Запада: кукурузные поля, множество траков, река Миссисипи и подавляющее большинство белого населения.
Меккой ММА нулевых Беттендорф сделал Пэт Милетич – один из первых бойцов в истории смешанных единоборств, обладавших высочайшим уровнем навыков сразу во всех аспектах ММА. Совместно с промоутером Монте Коксом Милетич создал Miletich Fighting Systems – зал, опередивший мир смешанных единоборств на несколько лет.
Три главных составляющих успеха MFS – мощная работа над физической подготовкой, жесточайшие тренировки и сам Милетич, который не только тренировал, но и выступал на топовом уровне. Ученики Милетича реально им вдохновлялись, благодаря чему полностью выкладывались на тренировках. Те, кто работали недостаточно, подвергались жесткому прессингу со стороны ветеранов команды. В общем, настоящий олд-скул.
К середине нулевых мир ММА поменялся. Другие команды догнали и перегнали Miletich Fighting Systems, а топовые бойцы клуба открывали собственные залы или уезжали в более современные и комфортные локации, чем холодный и пустой Беттендорф. К концу десятилетия зал закрылся, а Пэт Милетич сосредоточился на работе комментатором.
1. American Top Team
Важнейшая личность: Дэн Ламберт
Ключевые особенности: зал с наибольшим количеством филиалов в США и по всему миру
В 1995 году Дэн Ламберт познакомился с тренером по БЖЖ Маркусом Силвейрой. Позже, в 2001-м, объединившись с братом Маркуса Марсело и Рикардо Либорио, двумя тренерами из Brazilian Top Team, они создали American Top Team – американскую версию одного из сильнейших бразильских залов того времени. Кстати, несмотря на схожее название, American Top Team и Brazilian Top Team никак не связаны партнерскими отношениями.
Благодаря опыту бразильских тренеров и предпринимательскому мышлению Дэна Ламберта American Top Team превратился в сильнейший зал Флориды. Позже началась экспансия в другие штаты и даже страны. Сейчас под брендом ATT функционирует 40 академий в США по всему миру, в том числе в Австрии, Канаде, Хорватии и ОАЭ.
Именно в American Top Team бойцы с постсоветского пространства чаще всего проводят заключительные этапы тренировочных лагерей. В разные годы там тренировались Петр Ян, Ярослав Амосов, Арман Царукян, Алексей Олейник, Андрей Орловский. Владелец ATT Дэн Ламберт выделял у бойцов из России работоспособность, дисциплину и профессионализм.
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