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О’Мэлли − о бое с Умаром: «Он точно не мой следующий соперник»

Шон О’Мэлли считает, что Умар Нурмагомедов не заслужил титульный бой.

«Что касается моего следующего соперника, то это точно не Умар. Это может быть Фигейредо или Илия Топурия.

У нас есть варианты, но это бессмысленно. Мне нужно выйти в клетку и сделать свою работу. Но бой с Умаром был бы похож на поединок Конора и Хабиба − ирландец против русского», − сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Шон О’Мэлли: «Умар заслужил титульник больше, чем Двалишвили. Я так не думаю, просто хочу позлить Мераба»

Мераб − об Умаре: «Этот легкий бой для меня. Буду доминировать над ним»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
logoКонор Макгрегор
logoШон О'Мэлли
logoДейвисон Фигейредо
logoУмар Нурмагомедов
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