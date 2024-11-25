Пимблетт – о реакции Конора на поражение Сильвы в бою с Вайдманом: «Он пинал стену на ресепшене отеля. Это было уморительно»
Пимблетт рассказал о реакции Конора Макгрегора на поражение Сильвы Вайдману.
«Когда Андерсон Сильва проиграл Вайдману, Конор был опустошен. Он пинал стену на ресепшене отеля. Это было уморительно», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.
Напомним, Сильва дважды проиграл Крису Вайдману в 2013-м.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Stillryan
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