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Пимблетт – о реакции Конора на поражение Сильвы в бою с Вайдманом: «Он пинал стену на ресепшене отеля. Это было уморительно»

Пимблетт рассказал о реакции Конора Макгрегора на поражение Сильвы Вайдману.

«Когда Андерсон Сильва проиграл Вайдману, Конор был опустошен. Он пинал стену на ресепшене отеля. Это было уморительно», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.

Напомним, Сильва дважды проиграл Крису Вайдману в 2013-м.

10 лучших залов мира, которые дали UFC больше всего чемпионов

Топ-10 лучших бойцов ММА в XXI веке от ESPN: Джонс − первый, Хабиб − пятый, Конора нет в десятке

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Stillryan
logoПэдди Пимблетт
logoКонор Макгрегор
logoUFC
logoMMA
logoАндерсон Сильва
logoКрис Вайдман
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