О’Мэлли − об обвинениях в адрес Конора в изнасиловании: «Такие серьезные дела не должны решаться деньгами»

Шон О’Мэлли высказался о судебном разбирательстве в отношении Конора Макгрегора.

«Это очень сложно, тяжело высказывать мнение, не хочу об этом говорить. Эта ситуация − отстой.

Это все очень странно, но заявительница сказала: «Он душил меня и говорил: «Теперь ты знаешь, что я чувствовал, когда меня душил Хабиб». Это дико.

Но такие серьезные дела не должны решаться деньгами. Однако это Ирландия, другая часть мира», − сказал боец UFC Шон О’Мэлли .

Конор виновен в сексуальном насилии – его ждет штраф €250 тысяч. Что там опять?

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