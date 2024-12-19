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О’Мэлли − об обвинениях в адрес Конора в изнасиловании: «Такие серьезные дела не должны решаться деньгами»

Шон О’Мэлли высказался о судебном разбирательстве в отношении Конора Макгрегора.

«Это очень сложно, тяжело высказывать мнение, не хочу об этом говорить. Эта ситуация − отстой.

Это все очень странно, но заявительница сказала: «Он душил меня и говорил: «Теперь ты знаешь, что я чувствовал, когда меня душил Хабиб». Это дико.

Но такие серьезные дела не должны решаться деньгами. Однако это Ирландия, другая часть мира», − сказал боец UFC Шон О’Мэлли.

Конор виновен в сексуальном насилии – его ждет штраф €250 тысяч. Что там опять?

Конор − об обвинениях в изнасиловании: «Заставлю ответить за всю клевету обо мне»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Джейка Шилдса
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