Конор не включил Джонса в список лучших бойцов ММА всех времен

Конор Макгрегор не включил Джона Джонса в список лучших бойцов ММА всех времен.

«Топ-5 величайших бойцов? Риксон Грейси, Ройс Грейси , Кен Шемрок , Чак Лидделл ... Сколько имен я уже назвал? Три или четыре? Величайшие бойцы... Бас Руттен.

Да, Бас Руттен . Представитель Европы. Лучший европеец в истории ММА. Какой же удивительный человек! Он и сейчас находится в отличной форме», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор .

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