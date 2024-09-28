Конор не включил Джонса в список лучших бойцов ММА всех времен
Конор Макгрегор не включил Джона Джонса в список лучших бойцов ММА всех времен.
«Топ-5 величайших бойцов? Риксон Грейси, Ройс Грейси, Кен Шемрок, Чак Лидделл... Сколько имен я уже назвал? Три или четыре? Величайшие бойцы... Бас Руттен.
Да, Бас Руттен. Представитель Европы. Лучший европеец в истории ММА. Какой же удивительный человек! Он и сейчас находится в отличной форме», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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