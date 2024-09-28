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Конор не включил Джонса в список лучших бойцов ММА всех времен

Конор Макгрегор не включил Джона Джонса в список лучших бойцов ММА всех времен.

«Топ-5 величайших бойцов? Риксон Грейси, Ройс Грейси, Кен Шемрок, Чак Лидделл... Сколько имен я уже назвал? Три или четыре? Величайшие бойцы... Бас Руттен.

Да, Бас Руттен. Представитель Европы. Лучший европеец в истории ММА. Какой же удивительный человек! Он и сейчас находится в отличной форме», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Усман назвал Джонса «Майклом Джорданом в мире ММА». Кормье ответил: «Майкла не ловили за запрещенку»

Уайт назвал топ-4 бойцов UFC всех времен: «Джонс, Раузи, Сен-Пьер и Конор»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoMMA
logoЧак Лидделл
Кен Шемрок
Ройс Грейси
logoДжон Джонс
Бас Руттен
logoКонор Макгрегор
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