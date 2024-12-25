Джон Джонс: «Я не выхожу из дома меньше, чем за сто тысяч долларов»

Джон Джонс рассказал о деньгах.

«Дана Уайт много лет назад сказал: «Джон, деньги никогда не будут проблемой, они будут приходить к тебе до конца жизни». Чем меньше я о них думаю, тем больше их у меня становится.

Я зарабатываю хорошие деньги, делая ерунду. Появляюсь на час на вечеринке, получаю за это 100 тысяч долларов. Подписываю несколько вещей, еще сто тысяч. Я не выхожу из дома меньше, чем за сто тысяч долларов», – сказал Джон Джонс .

Джонс – о планах на будущее: «В следующие пять лет хочу выиграть один-два боя и стать актером»