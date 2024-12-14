Том Аспиналл: «Уайт пообещал, что мой поединок с Джонсом станет самым большим в истории»

Том Аспиналл высказался о возможном поединке с Джоном Джонсом.

«После UFC 309 Дана Уайт вошел в комнату и сказал: «Это случится, твой бой с Джоном Джонсом будет самым большим поединком в истории UFC», – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл .

Александр Волков: «Готов драться и с Джонсом, и с Аспиналлом. Для меня тут нет проблем»

Джонс ответил подписчику: «Называй меня уткой, но Аспиналл проиграет в течение двух-трех боев»