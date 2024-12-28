Кевин Джонсон не планирует завершать карьеру: «Думаю, что проведу несколько поединков в следующем году»
Боксер Кевин Джонсон не планирует завершать спортивную карьеру.
«Я не планирую завершать карьеру. Думаю, что проведу несколько поединков в следующем году», – заявил боксер Кевин Джонсон.
Напомним, в январе Джонсон получил российское гражданство.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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