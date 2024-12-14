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Боксерский поединок Минакова и Джонсона закончился вничью

Кевин Джонсон и Виталий Минаков не определили победителя в поединке по боксу.

Бой Минакова и Джонсона состоялся в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок длился четыре раунда по три минуты, но судьи не сумели определить победителя.

Отметим, что для Минакова бой стал дебютным в профессиональном боксе.

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Минаков – о поединке Тайсона и Емельяненко: «Это интересный бой. Оба далеки от пиковой формы»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
logoКевин Джонсон
Бойцовский клуб РЕН ТВ
logoбокс
logoВиталий Минаков
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