Боксерский поединок Минакова и Джонсона закончился вничью

Кевин Джонсон и Виталий Минаков не определили победителя в поединке по боксу.

Бой Минакова и Джонсона состоялся в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок длился четыре раунда по три минуты, но судьи не сумели определить победителя.

Отметим, что для Минакова бой стал дебютным в профессиональном боксе.

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