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Кевин Джонсон: «У Дюбуа был один шанс и он им воспользовался. Джошуа не оправится от этого удара»

Кевин Джонсон оценил бой Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

«Я еще до боя обращал внимание на то, что у Дюбуа есть мощь, и он способен нокаутировать Джошуа. Да, глобально у него был один шанс, но Даниэль им отлично воспользовался. Он нанес Джошуа такой удар, от которого Энтони так и не оправится», – заявил боксер Кевин Джонсон.

Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.

О чем говорит поражение Джошуа?

Нокаут Джошуа на «Уэмбли»: почти 100 тысяч фанатов, Конор с сигарой и выступление Лиама Галлахера

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoКевин Джонсон
logoЭнтони Джошуа
logoбокс
logoДаниэль Дюбуа
Джошуа - Дюбуа
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