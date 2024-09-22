Кевин Джонсон: «У Дюбуа был один шанс и он им воспользовался. Джошуа не оправится от этого удара»
Кевин Джонсон оценил бой Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.
«Я еще до боя обращал внимание на то, что у Дюбуа есть мощь, и он способен нокаутировать Джошуа. Да, глобально у него был один шанс, но Даниэль им отлично воспользовался. Он нанес Джошуа такой удар, от которого Энтони так и не оправится», – заявил боксер Кевин Джонсон.
Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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