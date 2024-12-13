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«Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве: Минаков − Джонсон, Папин − Харди и другие бои

13 декабря в Москве состоится боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого пройдет поединок между Виталием Минаковым и Кевином Джонсоном.

В соглавном бою Алексей Папин подерется с Грегом Харди.

Другие бои главного карда:

Турнир начнется в 20:00 по мск, бои главного карда стартуют в 23:00 по мск. Турнир покажут канал РЕН ТВ и ютуб-канал «Ушатайка».

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
Алексей Папин
logoВиталий Минаков
logoКевин Джонсон
Сергей Кузьмин
Бойцовский клуб РЕН ТВ
logoГрег Харди
logoбокс
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