Кевин Джонсон хочет поработать во ФСИН: «С радостью. Интересно применить полученные навыки»
Боксер Кевин Джонсон хочет поработать во ФСИН.
«Да, мне было бы интересно применить навыки, которые я получил. Если поступит предложение о работе во ФСИН, я с радостью готов попробовать», – заявил боксер Кевин Джонсон.
Напомним, в январе американец Джонсон получил российское гражданство. Позже он сообщил, что что прошел курс подготовки во ФСИН.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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