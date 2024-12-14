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Кевин Джонсон хочет поработать во ФСИН: «С радостью. Интересно применить полученные навыки»

Боксер Кевин Джонсон хочет поработать во ФСИН.

«Да, мне было бы интересно применить навыки, которые я получил. Если поступит предложение о работе во ФСИН, я с радостью готов попробовать», – заявил боксер Кевин Джонсон.

Напомним, в январе американец Джонсон получил российское гражданство. Позже он сообщил, что что прошел курс подготовки во ФСИН.

Боксерский поединок Минакова и Джонсона закончился вничью

Кевин Джонсон: «У Дюбуа был один шанс и он им воспользовался. Джошуа не оправится от этого удара»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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