Кевин Джонсон по-прежнему не знает боксеров Бивола и Бетербиева: «Я не смотрю телевизор на протяжении двух лет»
Кевин Джонсон подтвердил, что не знает Бивола и Бетербиева.
«Узнал ли я, кто такие Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев? Нет. Я занят тренировками, путешествиями и многим другим. Я не смотрю телевизор на протяжении двух лет.
Это может быть Майкл Джордан или Кобе Брайант, но я не смотрю телевизор. Я не узнаю вас, пока не посмотрю. У меня нет времени сидеть в социальных сетях или интернете», – признался боксер Кевин Джонсон.
Напомним, в январе американец Джонсон получил российское гражданство.
Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «У меня достаточно мощи. Раз в год и палка стреляет»
Бивол – о подготовке к Бетербиеву: «Первый бой пересматривал один раз. Тренер все подробно изучает»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем