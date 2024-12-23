Кевин Джонсон по-прежнему не знает боксеров Бивола и Бетербиева: «Я не смотрю телевизор на протяжении двух лет»

Кевин Джонсон подтвердил, что не знает Бивола и Бетербиева.

«Узнал ли я, кто такие Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев ? Нет. Я занят тренировками, путешествиями и многим другим. Я не смотрю телевизор на протяжении двух лет.

Это может быть Майкл Джордан или Кобе Брайант , но я не смотрю телевизор. Я не узнаю вас, пока не посмотрю. У меня нет времени сидеть в социальных сетях или интернете», – признался боксер Кевин Джонсон .

Напомним, в январе американец Джонсон получил российское гражданство.

Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «У меня достаточно мощи. Раз в год и палка стреляет»

Бивол – о подготовке к Бетербиеву: «Первый бой пересматривал один раз. Тренер все подробно изучает»