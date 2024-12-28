Вартанян – о слабом месте Махачева: «Нет новых техник. Раньше Ислам был разнообразнее, а сейчас он уверен в себе»
Эдуард Вартанян считает самоуверенность слабым местом Ислама Махачева.
«У Махачева не видно новых техник. Раньше он работал более разнообразно, делал зацепы, зашагивания, а сейчас только клинчует. Это говорит о том, что он не хочет больше тратить энергию. Ислам уверен в себе, но в этом его слабая сторона.
Колени? Да, стал лучше работать, но ты же не будешь все время их использовать. От коленей легко защищаться, пододвигать таз к сопернику, руку забирать внутрь. Тут ничего сложного, это быстро все отрабатывается», – сказал боец MMA Эдуард Вартанян.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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