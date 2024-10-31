Эдуард Вартанян – о переговорах с UFC: «Продвижения нет»
Эдуард Вартанян заявил, что не ведет переговоров с UFC.
«Занимаюсь своими делами, боев не планирую в этом году. Если какое-то продвижение насчет UFC? Нет, никакого», – сказал легковес ММА Эдуард Вартанян.
В последний раз Вартанян дрался в августе-2024, когда победил Александра Грозина под эгидой «Нашего дела».
Вартанян − о переговорах с UFC: «Идут вялотекущие переговоры. Предложение подраться на Претендентской серии − оскорбление»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Legalbet
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