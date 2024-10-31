Эдуард Вартанян – о переговорах с UFC: «Продвижения нет»

Эдуард Вартанян заявил, что не ведет переговоров с UFC.

«Занимаюсь своими делами, боев не планирую в этом году. Если какое-то продвижение насчет UFC? Нет, никакого», – сказал легковес ММА Эдуард Вартанян .

В последний раз Вартанян дрался в августе-2024, когда победил Александра Грозина под эгидой «Нашего дела».

Вартанян − о переговорах с UFC: «Идут вялотекущие переговоры. Предложение подраться на Претендентской серии − оскорбление»