Роберт Уиттакер: «Если бы Махачев спустился в полулегкий вес, то Топурия его бы побил»

Уиттакер считает, что Илия Топурия победил бы Ислама Махачева в полулегком весе.

«Я хочу, чтобы Топурия поднялся в категории. Интересно увидеть, как его бокс покажет себя в боях с более крупными бойцами.

Думаю, что если бы Ислам Махачев спустился в дивизион Топурии, то Илия бы победил его. Но не могу сказать, что в обратной ситуации все было бы аналогично. Ислам – сильный и мощный. У него первоклассный бокс и кикбоксинг», – считает боец UFC Роберт Уиттакер .

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