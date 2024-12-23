3

Роберт Уиттакер: «Если бы Махачев спустился в полулегкий вес, то Топурия его бы побил»

Уиттакер считает, что Илия Топурия победил бы Ислама Махачева в полулегком весе.

«Я хочу, чтобы Топурия поднялся в категории. Интересно увидеть, как его бокс покажет себя в боях с более крупными бойцами.

Думаю, что если бы Ислам Махачев спустился в дивизион Топурии, то Илия бы победил его. Но не могу сказать, что в обратной ситуации все было бы аналогично. Ислам – сильный и мощный. У него первоклассный бокс и кикбоксинг», – считает боец UFC Роберт Уиттакер.

Уиттакер думает над переходом в полутяжелый вес: «Я гораздо крупнее, чем думают люди»

Хабиб − о желании Топурии драться с Махачевым: «Он не заслужил, но если побьет Оливейру, то почему нет?»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMArcade Podcast
logoРоберт Уиттакер
logoUFC
logoMMA
logoИлия Топурия
logoИслам Махачев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавьер Мендес: «У Топурии лучший бокс в UFC. Он может нанести ущерб, если наберет вес. Но сейчас его бой с Махачевым мне не интересен»
216 декабря, 15:48
Топурия сказал, что больше не будет драться в полулегком весе: «Очень хочу подняться. Махачев занят, так что готов к Оливейре»
3110 декабря, 07:45
Махачев – о потенциальном бое с Топурией: «Я устал давать шансы маленьким парням. Мне нужен второй пояс»
136 декабря, 23:32
Рекомендуем
Главные новости
Даниэль Дюбуа: «Фьюри стоит завершить карьеру»
6 минут назад
Александр Усик: «Поединки с Фьюри были сложнее, чем с Джошуа. Но в их противостоянии поставлю на Энтони»
1сегодня, 09:37
Чисора выложил Усика в образе Хитмэна и побежденных им тяжеловесов: «Мы облажались?»
8сегодня, 08:56Фото
Умар – с Махачевым в соцсетях: «Готовлюсь»
1сегодня, 08:42Фото
Рой Джонс может подраться с Джейком Полом весной
сегодня, 08:28
Уиттакер думает над переходом в полутяжелый вес: «Я гораздо крупнее, чем думают люди»
9сегодня, 07:26
Усик – о любимой еде на Рождество: «Кутья. Еще колбаски и варенички. Ммм...»
7сегодня, 06:40
Нганну сфотографировался со Стэйтемом: «Защитник. Перевозчик»
18вчера, 18:02Фото
Александр Емельяненко может подраться с Харитоновым: «Этот бой реален»
3вчера, 17:51
Лебедев – о поединке Усика и Фьюри: «Удивляюсь, что не было именно драки. Почему никто не выбрал эту тактику?»
10вчера, 16:47
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем