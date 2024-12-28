Али Абдель-Азиз: «В следующем году Харрисон станет чемпионом UFC»
Али Абдель-Азиз уверен, что Кайла Харрисон выиграет пояс UFC.
«В 2025-м Кайла Харрисон станет чемпионом UFC», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.
Напомним, Харрисон дебютировала в UFC в апреле, победив удушающим приемом Холли Холм. В октябре Кайла одолела Кейтлин Виейру.
Али Абдель-Азиз – о Хабибе, Махачеве и Эдгаре: «Трое королей»
ММА-премия ESPN 2024 года: Перейра − боец года, Холлоуэй − нокаут года, дю Плесси − сабмишен года
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем