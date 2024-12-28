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Али Абдель-Азиз: «В следующем году Харрисон станет чемпионом UFC»

Али Абдель-Азиз уверен, что Кайла Харрисон выиграет пояс UFC.

«В 2025-м Кайла Харрисон станет чемпионом UFC», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.

Напомним, Харрисон дебютировала в UFC в апреле, победив удушающим приемом Холли Холм. В октябре Кайла одолела Кейтлин Виейру.

Али Абдель-Азиз – о Хабибе, Махачеве и Эдгаре: «Трое королей»

ММА-премия ESPN 2024 года: Перейра − боец года, Холлоуэй − нокаут года, дю Плесси − сабмишен года

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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