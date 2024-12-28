Али Абдель-Азиз: «В следующем году Харрисон станет чемпионом UFC»

Али Абдель-Азиз уверен, что Кайла Харрисон выиграет пояс UFC.

«В 2025-м Кайла Харрисон станет чемпионом UFC», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз .

Напомним, Харрисон дебютировала в UFC в апреле, победив удушающим приемом Холли Холм . В октябре Кайла одолела Кейтлин Виейру.

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