Аспиналл – зрителям в Абу-Даби: «Почему вы освистываете меня? Что я должен сделать? Я ничего не вижу»

Том Аспиналл недоволен публикой после боя с Сирилом Ганом.

Титульный бой Тома Аспиналла и Сирила Гана на UFC 321 был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз от Гана, после чего фанаты на арене начали освистывать Аспиналла.

«Ребята, он ткнул глубоко в глаз костяшкой пальца, почему вы освистываете меня? Что я должен сделать с этим? Не я сделал тычок в глаз. Что за херня? Почему вы освистываете меня? Я ничего не вижу. Посмотри повтор, это двойной тычок», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл в комментарии Даниэлю Кормье после боя.

