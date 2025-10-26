Аспиналл – зрителям в Абу-Даби: «Почему вы освистываете меня? Что я должен сделать? Я ничего не вижу»
Том Аспиналл недоволен публикой после боя с Сирилом Ганом.
Титульный бой Тома Аспиналла и Сирила Гана на UFC 321 был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз от Гана, после чего фанаты на арене начали освистывать Аспиналла.
«Ребята, он ткнул глубоко в глаз костяшкой пальца, почему вы освистываете меня? Что я должен сделать с этим? Не я сделал тычок в глаз. Что за херня? Почему вы освистываете меня? Я ничего не вижу. Посмотри повтор, это двойной тычок», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл в комментарии Даниэлю Кормье после боя.
Умар закрыл поражение от Мераба, Волков победил в 50-м бою в карьере – большой турнир UFC в Абу-Даби
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
