Дана Уайт: «Очень рад, что судьи отдали победу Волкову. Нельзя выиграть бой, просто залеживая кого-то»

Дана Уайт отреагировал на результат боя Александра Волкова и Жаилтона Алмейды.

«Я очень рад, что судьи отдали победу Волкову. Считаю, что он заслужил это. Нельзя выиграть бой, просто залеживая кого-то сверху. Нельзя ничего не делать – и рассчитывать на победу», – сказал президент UFC Дана Уайт .

На турнире UFC 321 в Абу-Даби Александр Волков победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей. Волков провел под Алмейдой в партере около 11 минут.

