Ган извинился перед Аспиналлом за тычок в глаз: «Жаль, что так вышло. Но это спорт»

Сирил Ган извинился перед Томом Аспиналлом за тычок в глаз.

«Мне жаль, что так вышло. Хочу извиниться перед всеми присутствующими и болельщиками. Прошу прощения и у Тома. Я потратил много энергии на подготовку к этому бою. Я разочарован, но такова жизнь. Это спорт», – сказал боец тяжелого веса UFC Сирил Ган.

Ган и Том Аспиналл встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

